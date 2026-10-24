Lamine Yamal, figura del FC Barcelona y de la selección española, quedó en el centro de las críticas en redes sociales después de que se difundiera un video en el que no responde a las solicitudes de varios aficionados que intentaban conseguir una fotografía y un autógrafo.

En las imágenes, el joven delantero aparece sentado en el asiento del copiloto de un vehículo detenido, mientras un grupo de seguidores se acerca para llamar su atención. Entre las voces destaca la de un niño que le pide una foto de manera insistente: “Una sola, por favor, te lo suplico, por favor, Lamine”.

Pese a los reiterados pedidos, el futbolista no baja la ventanilla ni responde a los aficionados. La situación continúa mientras algunos seguidores intentan animarlo con mensajes relacionados con sus objetivos deportivos, como ganar la sexta Champions League o conseguir el Balón de Oro.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando un aficionado comenzó a cantarle “Lamine Yamal, cada día te quiero más”, en una muestra de admiración hacia el jugador. Sin embargo, el delantero mantuvo su postura y no accedió a las peticiones.

La grabación se viralizó rápidamente y provocó distintas reacciones entre los usuarios, varios de los cuales cuestionaron la actitud del futbolista por no atender especialmente la solicitud del niño. El episodio volvió a situar a Yamal en el centro del debate en redes sociales, esta vez por su interacción con los aficionados fuera del terreno de juego.