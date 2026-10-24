¿Por qué se descompensó el DT del Bayern? Revelan los hábitos que habrían afectado su salud

La salud de Vincent Kompany encendió las alarmas en el Bayern de Múnich luego de que el entrenador belga, de 40 años, fuera trasladado a un hospital tras sufrir un colapso durante una sesión de entrenamiento del equipo reserva. Según el diario alemán BILD, el técnico ya preocupaba a personas cercanas por su intenso ritmo de trabajo y sus hábitos cotidianos.

De acuerdo con estas informaciones, durante las últimas semanas Kompany habría acumulado largas jornadas laborales, pocas horas de descanso y una alimentación irregular. A esto se sumaba un elevado consumo de café para mantenerse despierto, mientras atravesaba una infección vírica que lo afectaba desde hacía varios días.

La dedicación del entrenador al trabajo también habría contribuido a la preocupación dentro del club. Kompany participa en numerosos aspectos de la actividad del Bayern, desde la planificación de los entrenamientos y el análisis de los rivales hasta los preparativos de viaje, las negociaciones deportivas y los compromisos con los medios de comunicación.

Su implicación alcanza incluso cuestiones organizativas y mejoras en las instalaciones de entrenamiento. Según BILD, el técnico suele pasar largas horas frente al ordenador revisando partidos y preparando las sesiones de trabajo, en ocasiones hasta altas horas de la noche.

Vincent Kompany en su etapa como jugador del Manchester City. Foto: redes sociales.

Tras el episodio, la prioridad del Bayern es la recuperación del entrenador. El club confirmó su hospitalización y, según los reportes de la prensa alemana, su estado era estable y recibía atención médica. Además, se informó que estaría alejado de sus funciones durante un periodo prolongado.

El caso ha puesto el foco en la exigente rutina del técnico desde su llegada al conjunto bávaro. Por ahora, su recuperación está por encima de cualquier compromiso deportivo, mientras el Bayern deberá afrontar sus próximos encuentros sin su entrenador al frente.