Bayern Múnich ficha a Ismael Saibari, figura revelación del Mundial

El Bayern Múnich anunció la incorporación del delantero marroquí Ismael Saibari, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, en el que continúa destacando con su selección mientras disputa la fase decisiva del torneo.

Ismael Saibari, jugador marroquí, nuevo refuerzo de Bayern Múnich. Foto: EFE.

El jugador del PSV Eindhoven, de 25 años, se convierte en nuevo refuerzo del conjunto bávaro para lo que resta de la temporada 2026, en una operación que confirma el impacto que ha tenido su rendimiento en la máxima cita del fútbol internacional.

Saibari ha sido una de las figuras del combinado de Marruecos en el Mundial, donde su nivel ha despertado el interés de varios clubes europeos. Su fichaje por el Bayern representa un salto importante en su carrera y lo posiciona en uno de los equipos más exigentes del continente.

Pese a su traspaso, el atacante continúa enfocado en la competencia con su selección, que se prepara para enfrentar a Canadá en los octavos de final, luego de eliminar a Países Bajos y seguir en la lucha por el título mundial.

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