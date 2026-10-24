¡Otro golpe para Blooming! Cae ante GV San José en Oruro

La llegada de Cristian Paulucci al banquillo de Blooming todavía no se traduce en resultados positivos. El equipo cruceño volvió a perder este sábado, esta vez por 2-1 frente a GV San José, y extendió a siete encuentros su racha sin triunfos bajo la conducción del técnico argentino.

El conjunto orureño encontró en Alex Cáceres al protagonista de la jornada. El delantero paraguayo marcó por partida doble y le dio tres puntos a su equipo, que continúa en el último lugar de la clasificación y busca abandonar la zona baja del campeonato.

La reacción de Blooming llegó después de que Cáceres adelantara a los locales a los 50 minutos, mediante un cabezazo tras un tiro de esquina. Doce minutos después, César Menacho aprovechó su oportunidad frente al guardameta Roberto Rivas y puso el 1-1.

Cuando la Academia intentaba sostener la igualdad, Cáceres volvió a aparecer. A los 76 minutos anotó el segundo tanto de GV San José y dejó sin recompensa al cuadro visitante, que había generado situaciones de peligro durante el compromiso.

La jornada tampoco comenzó de la mejor manera para los celestes, que arribaron al estadio Jesús Bermúdez con una demora de una hora y media por un desperfecto en el avión que los trasladaba a Oruro. Pese al contratiempo, el equipo logró hacerse con la posesión del balón, pero no evitó una nueva caída.

Blooming se mantiene noveno con 28 puntos, mientras que GV San José suma 20 unidades en el último puesto, igualado en puntaje con Real Tomayapo.

El balance de Paulucci sigue siendo desfavorable: cinco derrotas y dos empates en sus primeros siete partidos al frente de la Academia.