¡Llegó el día! Barcelona enfrenta al Real Madrid: hora y dónde verlo

El fútbol español se paraliza este domingo con una nueva edición del clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Ambos equipos se enfrentarán por la décima jornada de LaLiga 2026-2027, desde las 16:00, hora de Bolivia, en el Spotify Camp Nou de Barcelona.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega como líder del campeonato, con nueve victorias en sus primeros nueve partidos y 27 puntos. Además, ha marcado 39 goles en ese tramo, números que reflejan su contundencia ofensiva.

Sin embargo, el Barcelona viene de sufrir su primera derrota de la temporada, tras caer por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. El resultado puso fin a una racha de once triunfos consecutivos y representa un antecedente inmediato para un encuentro de máxima exigencia.

Del otro lado, el Real Madrid, dirigido por José Mourinho, afronta el clásico con la necesidad de recortar distancias. El conjunto blanco ocupa la tercera posición y está a seis puntos de su eterno rival. Una victoria madridista le permitiría acercarse al liderato, mientras que un triunfo azulgrana ampliaría la diferencia a nueve unidades.

El historial reciente favorece al Barcelona con Flick

Los antecedentes entre ambos equipos también alimentan la expectativa. Desde la llegada de Hansi Flick al banquillo azulgrana, el Barcelona ha ganado seis de los siete clásicos disputados frente al Real Madrid en todas las competiciones, con una derrota en ese periodo.

Por su parte, Mourinho llega con una racha favorable en sus últimos enfrentamientos ante el Barcelona: no ha perdido ninguno de sus cinco clásicos más recientes, con tres victorias y dos empates.

El cruce de esas estadísticas añade otro ingrediente al partido: el buen balance de Flick frente al Madrid y la experiencia de Mourinho en una de las rivalidades más exigentes del fútbol europeo.

Las posibles alineaciones del clásico

A la espera de las formaciones oficiales, estas son las alineaciones probables publicadas en la previa del encuentro.

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Rodri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Federico Valverde, Kylian Mbappé y Yan Diomande.

Estas formaciones son probables y no deben confundirse con las alineaciones oficiales, que se confirman antes del inicio del encuentro.

Martínez Munuera será el árbitro

El encargado de impartir justicia será el español Juan Martínez Munuera, de 44 años, árbitro internacional desde 2015 y colegiado de Primera División desde 2013.

El partido de este domingo será su quinto clásico. En los cuatro anteriores, el Real Madrid consiguió tres victorias y el Barcelona una.

Entre esos antecedentes figuran el triunfo madridista por 3-1 en el Camp Nou durante la temporada 2020-2021, la victoria azulgrana por 4-0 en el Santiago Bernabéu en la campaña 2021-2022 y los triunfos blancos por 4-0 en la Copa del Rey 2022-2023 y por 4-1 en la final de la Supercopa de España 2023-2024.

¿DÓNDE VERLO?

Ustede podrá seguir el minuto a minuto del clásico español entre el Barcelona y el Real Madrid a través de la página web reduno.com.bo.

Horario del Barcelona-Real Madrid

Partido: Barcelona vs. Real Madrid.

Competición: LaLiga EA Sports 2026-2027.

Jornada: décima.

Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.

Hora en Bolivia: 16:00.

Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona.

Árbitro: Juan Martínez Munuera.

El clásico llega con mucho más que tres puntos en juego: el Barcelona busca consolidar su ventaja en la cima, mientras que el Real Madrid necesita una victoria para reducir distancias y mantenerse en la pelea por el campeonato.