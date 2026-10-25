¡Goleada histórica! Bolivia vence 5-2 a Tahití en el Mundial Sub-15 y sigue invicta

La selección boliviana de fútbol Sub-15 continúa dando pasos firmes en el Mundial de la categoría que se disputa en Azerbaiyán. Después de debutar con una victoria frente a Gibraltar, la Verde volvió a celebrar al derrotar por 5-2 a Tahití, en un atractivo encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo V.

El combinado nacional marcó diferencias gracias a su efectividad ofensiva y tuvo un comienzo arrollador. Isaí Gutiérrez abrió el marcador a los 2 minutos, mientras que Franco Viera amplió la ventaja a los 6'. Matheus Rodríguez anotó el tercero a los 10' y Sebastián Vedia puso el cuarto a los 16'. Antes del descanso, Bruno Campos marcó el quinto tanto boliviano a los 33 minutos.

Pese a la diferencia en el marcador, Tahití consiguió anotar dos goles, aunque no pudo evitar la derrota ante una selección boliviana que volvió a mostrar su capacidad ofensiva en el certamen mundialista.

Con este resultado, Bolivia suma seis puntos en dos presentaciones y se mantiene invicta en el Grupo V, por encima de Paraguay, en su lucha por terminar en lo más alto de la clasificación.

Bolivia vuelve a la cancha este domingo

La Verde afrontará su tercer compromiso este domingo frente a Seychelles, desde las 10:15, hora de Bolivia. Posteriormente, cerrará su participación en la fase de grupos ante Paraguay, el lunes a las 09:00.

Con dos victorias consecutivas, la selección boliviana buscará mantener el ritmo ganador y asegurar el primer lugar de su grupo en el Mundial Sub-15.