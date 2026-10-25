Oriente Petrolero y The Strongest se enfrentarán este domingo 25 de octubre, desde las 19:30, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, por la fecha 23 de la División Profesional del fútbol boliviano.

El conjunto albiverde, dirigido por Gustavo Florentín, intentará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos importantes. Oriente llega después de empatar 1-1 ante Guabirá y buscará recuperarse ante un rival que pelea en la parte alta de la clasificación.

Por su parte, The Strongest, bajo el mando de Antonio Carlos Zago, afrontará el compromiso con la intención de conseguir una victoria en Santa Cruz y mantenerse en la disputa por el campeonato.

Estos son los precios de las entradas

Oriente Petrolero publicó los precios de las localidades para el partido. Las tarifas para el público en general son las siguientes:

Butaca: Bs 120 para mayores y Bs 120 para menores.

Platea Norte: Bs 80 para mayores y Bs 20 para menores.

Platea Sur: Bs 80 para mayores y Bs 20 para menores.

Curvas: Bs 30 para mayores y Bs 10 para menores.

Los niños de 0 a 5 años ingresan gratis, mientras que los de 6 a 11 años pagan entrada de menor.

Con el apoyo de su hinchada, Oriente buscará hacer respetar su localía ante un The Strongest que llega con la necesidad de sumar en la recta decisiva del campeonato.