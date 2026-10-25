Confirman cambio de sede: el Dakar 2027 no será en Arabia Saudita

El Rally Dakar 2027 no se celebrará en Arabia Saudita, como estaba previsto inicialmente, debido a la situación de seguridad que atraviesa Oriente Medio.

La decisión fue anunciada este domingo 25 de octubre por Amaury Sport Organisation (A.S.O.) y Saudi Motorsport Company (SMC), entidades que confirmaron el traslado de la competencia a otro territorio.

La prueba estaba programada del 1 al 15 de enero de 2027, fechas que, por el momento, se mantienen.

En un comunicado conjunto, los organizadores informaron que las condiciones actuales de la región motivaron la modificación de la sede.

La decisión se produce en un contexto de ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra territorio saudita, que han generado preocupación por la seguridad de grandes eventos internacionales.

A.S.O. y SMC explicaron que la medida fue adoptada en coordinación con la Federación Saudita de Automovilismo y Motociclismo, con el respaldo de los organismos internacionales del deporte motor.

Las autoridades calificaron el cambio como una decisión excepcional para la edición de 2027.

Aunque el Dakar dejará Arabia Saudita el próximo año, los organizadores aclararon que la edición de 2027 sí se disputará.

La competencia tendrá lugar en un territorio diferente y continuará bajo la organización de A.S.O.

La nueva ubicación será anunciada durante los próximos días, una vez concluidos los preparativos necesarios para el traslado.