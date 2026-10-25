El brasileño Neymar protagonizó una nueva polémica en el fútbol de su país. El atacante del Santos fue expulsado este sábado durante el encuentro frente al Bahía, correspondiente a la trigésima segunda jornada del Brasileirao, después de taparse la boca mientras discutía con Rodrigo Nestor.

El incidente ocurrió en el círculo central, antes del comienzo del segundo tiempo. Mientras ambos futbolistas intercambiaban palabras, Neymar se cubrió la boca con una mano para dirigirse al centrocampista del conjunto de Salvador.

La reacción de Nestor no se hizo esperar: el jugador del Bahía acudió al árbitro para denunciar lo sucedido. Antes de reanudar el encuentro, el juez recibió un llamado del VAR y revisó las imágenes en las que se observaba al delantero con la boca cubierta. Finalmente, decidió mostrarle la tarjeta roja directa, en una decisión vinculada a la denominada «Ley Vinícius».

Nestor acusó a Neymar de faltarle el respeto

La tensión entre ambos jugadores ya había comenzado durante el primer tiempo. En declaraciones a SporTV durante el descanso, Rodrigo Nestor contó su versión del enfrentamiento y cuestionó la actitud del exfutbolista del Barcelona y del Paris Saint-Germain.

Según relató, se acercó a Neymar para saludarlo con un apretón de manos, pero el delantero respondió lanzándole el balón contra el cuerpo. Después, aseguró que recibió comentarios que consideró ofensivos.

El mediocampista también destacó el esfuerzo que le costó llegar al fútbol profesional y el orgullo que siente por representar al Bahía.

«Él sabe lo que me dijo. Fue una falta de respeto hacia mí y hacia la camiseta del Bahía», manifestó Nestor, quien reconoció la trayectoria deportiva de Neymar, aunque cuestionó su comportamiento durante el partido.

«Hay niños viendo»: la respuesta del jugador del Bahía

Consultado sobre las palabras que provocaron su reacción, Nestor prefirió no repetirlas públicamente. Su explicación fue que no consideraba apropiado reproducirlas ante la audiencia.

«Es un ídolo para todo el mundo como jugador, pero hoy falló como persona por la forma en que habló», afirmó el futbolista, que insistió en la educación recibida de sus padres y en que no respondería de la misma manera.

Al ser preguntado nuevamente por el contenido exacto de la discusión, el mediocampista del Bahía mantuvo su postura: no revelaría lo que Neymar le dijo porque, según explicó, había niños viendo la transmisión y lo sucedido no estuvo bien.

La expulsión del delantero del Santos dejó la polémica instalada en el Brasileirao, con un episodio que volvió a poner el foco en las discusiones entre futbolistas y en las decisiones arbitrales tomadas con intervención del VAR.