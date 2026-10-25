Más de 1.300 detenidos en Francia: protestas dejan 24 comercios saqueados y 53 policías heridos

Las autoridades francesas detuvieron a 1.314 personas y contabilizaron 24 comercios saqueados durante las manifestaciones del sábado en favor del poder adquisitivo y de los servicios públicos, informó este domingo el Ministerio del Interior.

Este balance aún provisional, tras una noche "tranquila", incluye 53 miembros de las fuerzas de seguridad heridos, frente a los 1.144 de la semana anterior, precisó Interior, al señalar también que los servicios de emergencia intervinieron la víspera en 75 incendios.

Las protestas del sábado 24 reunieron a 410.000 personas en todo el país, 110.000 de ellas en París, en 289 concentraciones, frente a los 550.000 participantes y las 441 movilizaciones de la semana anterior, según el ministerio.

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"Aunque el nivel de violencia de estos elementos radicales fue el mismo que la semana pasada, los intentos de actuación -que provocaron la intervención sistemática de las fuerzas del orden, de conformidad con las instrucciones claras del ministro del Interior- pudieron ser generalmente obstaculizados", destacó Interior.

El Ministerio de Interior indicó que han abierto varias investigaciones, y advirtió de que el balance todavía es provisional y podría actualizarse en las próximas horas.

"La anticipación y el posicionamiento previo del dispositivo, así como la agilidad y la movilidad durante la intervención, permitieron impedir la mayoría de las acciones dirigidas contra las personas o los bienes", subrayó el ministro de Interior, Laurent Nuñez.

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Estas movilizaciones se enmarcan en una ola de protestas iniciadas en septiembre por los estudiantes de institutos para reclamar, entre otras cosas, mejoras en sus centros y en la educación, a la que se sumaron después los universitarios, así como los sindicatos y los 'chalecos amarillos', que añadieron sus reclamaciones contra el encarecimiento del coste de la vida y la defensa de los servicios públicos en general.

Los convocantes de las movilizaciones de los dos últimos fines de semana han llamado a una nueva jornada de protesta el próximo sábado y preparan una huelga general para el 5 de noviembre, con la que pretenden aumentar la presión sobre el presidente Emmanuel Macron.

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