"Feliz y contento": Gualberto Castro gana la Corrida Internacional de Santa Cruz

Gualberto Castro, representante de Potosí, se quedó con la victoria en la Corrida Internacional del Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz, disputada este domingo en una jornada marcada por la lluvia.

El fondista cruzó la meta con un tiempo de 32 minutos y 40 segundos, en una prueba en la que volvió a demostrar sus condiciones en las carreras de medio fondo y fondo.

Durante sus declaraciones, Castro destacó el respaldo del público que acompaña a los atletas durante el recorrido y expresó su satisfacción por conseguir nuevamente el triunfo. También señaló que es el segundo año consecutivo que logra ganar la competencia.

El deportista, que dijo sentirse entre los cinco mejores del país en las especialidades de medio fondo y fondo, explicó que su preparación en la altura le permitió afrontar la carrera con tranquilidad, sin sentir mayores dificultades.

Asimismo, recordó que en la edición anterior había registrado un tiempo de 31 minutos y 20 segundos, por lo que consideró que la lluvia pudo influir en su marca de este año.

Finalmente, dedicó unas palabras de agradecimiento a su profesora, Nemia Coca, quien celebró su cumpleaños el sábado.

Castro, también atleta del club Pie de Viento de Llallagua y representante del equipo Rocas de Santa Cruz, celebró una nueva victoria en una competencia que reunió a corredores en torno al atletismo en Santa Cruz.