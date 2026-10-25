¡Estos son los elegidos! Así forman Barcelona y Real Madrid para el clásico español

Barcelona y Real Madrid han dado a conocer sus alineaciones titulares para el esperado Clásico de LaLiga y lo harán con varias sorpresas en sus once iniciales.

FC Barcelona - Once titular:

Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard, Xavi Espart; Pedri, Rodrigo, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

El Barça apuesta por la juventud de La Masia con Cubarsí y Xavi Espart en defensa, el equilibrio de Pedri en el medio y la explosión por bandas de Lamine Yamal y Raphinha.

Real Madrid - Once titular:

Lunin; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo, Bellingham; Diomande, Arda Güler y Mbappé.

El Madrid sale con Lunin bajo palos, una defensa inédita con Valverde, Konaté, Huijsen y Cucurella, y un mediocampo con Tchouameni, Bernardo y Bellingham para abastecer a Diomande, Arda Güler y Kylian Mbappé como referencia ofensiva.

Se espera un duelo de alto voltaje entre el talento de Yamal y la potencia de Mbappé, en un Clásico que promete emociones de principio a fin.