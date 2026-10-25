¡Tres de tres! Bolivia está invicta en el Mundial Sub-15 y estos son sus triunfos

La selección boliviana Sub-15 atraviesa un gran momento en Azerbaiyán. El combinado nacional consiguió tres victorias consecutivas en el Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, se mantiene invicto y lidera el Grupo V con nueve puntos, después de una jornada dominical en la que celebró dos triunfos.

El equipo dirigido por Cristian Farah comenzó su participación el sábado 24 de octubre con una victoria por 2-0 frente a Gibraltar. Al día siguiente, la Verde goleó 5-2 a Tahití y, posteriormente, derrotó por 1-0 a Seychelles, con un tanto de Matheus Rodríguez.

Con estos resultados, Bolivia acumula ocho goles a favor y solamente dos en contra en sus tres presentaciones. Su rendimiento le permite afrontar con confianza el último compromiso de la fase de clasificación, en el que se medirá con Paraguay.

Los tres triunfos de la Verde

Bolivia 2-0 Gibraltar

La selección nacional tuvo un estreno positivo en el certamen. Isaí Rodríguez abrió el marcador a los 10 minutos y el segundo tanto llegó a los 38', mediante un gol en propia puerta de Sam Brydges. Así, Bolivia sumó sus primeros tres puntos en el torneo.

Bolivia 5-2 Tahití

En su segundo encuentro, la Verde mostró su poder ofensivo y consiguió una goleada. Isaí Gutiérrez, Franco Viera, Matheus Rodríguez, Sebastián Vedia y Luis Erenio marcaron los cinco tantos bolivianos, mientras que Tahití descontó en dos ocasiones. El resultado permitió al combinado nacional sumar su segunda victoria.

Bolivia 1-0 Seychelles

La tercera celebración llegó este domingo, en un encuentro más ajustado. Matheus Rodríguez anotó el único gol del partido y aseguró otros tres puntos para el conjunto boliviano, que completó una jornada perfecta con dos victorias en el mismo día.

Un Mundial diferente para el fútbol formativo

La Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 se disputa del 24 al 30 de octubre en Bakú, Azerbaiyán, y marca el estreno de una competición internacional diseñada para ampliar las oportunidades de desarrollo de los futbolistas jóvenes.

Según la FIFA, el certamen reúne a selecciones de distintas partes del mundo y utiliza un formato de fútbol ocho contra ocho, con dos tiempos de 20 minutos. Cada equipo disputa una primera fase de clasificación y posteriormente pasa a uno de los seis niveles de competición, determinados por sus resultados.

Una de las particularidades del campeonato es que ninguna selección queda eliminada anticipadamente: todos los participantes continúan jugando hasta la jornada final. El ganador del nivel A será reconocido como campeón de esta primera edición del Mundial y Festival Sub-15.

Bolivia va por más ante Paraguay

La Verde afrontará este lunes su cuarto compromiso frente a Paraguay, desde las 09:00, hora boliviana. El encuentro representa una oportunidad para cerrar la fase de clasificación con otro resultado positivo y consolidar su posición en el Grupo V.

Con tres victorias en tres partidos, ocho goles marcados y solo dos recibidos, la selección boliviana mantiene viva la ilusión de continuar su destacada campaña en Azerbaiyán.

La Verde ya dio tres pasos firmes en el Mundial Sub-15 y ahora tiene otro desafío por delante: mantener su buen rendimiento frente a Paraguay.