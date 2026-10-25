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Real Madrid vence 2-1 al Barcelona con doblete de Mbappé

Con doblete de Kylian Mbappé el conjunto madridista logró el triunfo en condición de visitante ante el Barcelona

Martin Suarez Vargas

25/10/2026 16:03

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Kylian Mbappé autor de los dos goles del Real Madrid ante el Barcelona. Foto: redes sociales
España

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El Real Madrid dio el gran golpe al vencer 2-1 al Barcelona en el Camp Nou, este domingo en el Clásico de la décima jornada de LaLiga española, con un doblete de Kylian Mbappé en la víspera de la gala del Balón de Oro.

El astro francés adelantó al Real Madrid en el 41' y el brasileño Raphinha igualó en el 61', pero casi sobre la campana reapareció Mbappé (87') para decidir el pulso, que deja al Real Madrid tercero a tres puntos del líder azulgrana. AFP


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