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Mbappé llega a los 100 goles con el Real Madrid

Con un doblete en el clásico ante el Barcelona, el francés volvió a ser protagonista en una victoria clave para el Real Madrid y alcanzó una cifra histórica con la camiseta blanca.

EFE

25/10/2026 19:45

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Kylian Mbappé con la camiseta de los 100 goles en el Real Madrid. Foto: redes sociales.
España.

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El delantero francés Kylian Mbappé alcanzó este domingo los 100 goles en su partido 116 con la camiseta del Real Madrid al marcar los dos tantos en la victoria de su equipo ante el Barceloba por 1-2 en el Spotify.

Los 100 goles de Mbappé con el Real Madrid se reparten en 67 en LaLiga EA Sports, 25 en la Liga de Campeones, 4 en la Copa del Rey, 2 en el Mundial de Clubes, uno en la Supercopa de Europa y uno en la Supercopa de España. En su primera temporada en el Real Madrid anotó 44 tantos; la pasada, 42, y en la actual suma 14, informa el club. EFE
 


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