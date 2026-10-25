¿Cuándo vuelve a jugar Bolivia en el Mundial Sub-15? Día, hora y cómo verlo

La selección boliviana Sub-15 volverá a la cancha este lunes 26 de octubre para medirse con Paraguay, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, que se disputa en Bakú, Azerbaiyán.

El partido está programado para las 09:00, hora de Bolivia, y será el cuarto compromiso de la Verde en el Grupo V, después de sus victorias frente a Gibraltar (2-0), Tahití (5-2) y Seychelles (1-0).

El combinado nacional llega invicto y con nueve puntos, tras ganar sus tres primeros encuentros. El duelo ante Paraguay será importante para definir las posiciones finales de la zona antes del inicio de la siguiente fase del torneo.

¿Dónde ver Bolivia vs. Paraguay en vivo?

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo y gratis a través de FIFA+, la plataforma digital de la FIFA. Para encontrar la transmisión, deben ingresar a su página oficial y buscar el partido correspondiente al Mundial Sub-15 de Azerbaiyán 2026.

Un torneo con un formato diferente

La Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA celebra su primera edición en Azerbaiyán y se disputa del 24 al 30 de octubre. La competición tiene un formato de ocho jugadores por equipo y dos tiempos de 20 minutos.

Después de la fase de grupos, las selecciones se distribuyen en diferentes niveles de rendimiento según sus resultados. Todos los equipos continúan jugando hasta el final del certamen, y el ganador del nivel A será proclamado campeón del torneo.