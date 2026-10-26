¡Imágenes sensibles! Estrella de la NBA sufre terrible lesión en pleno partido (VIDEO)

La victoria de Oklahoma City Thunder sobre Los Angeles Clippers por 108-101 quedó marcada por un momento de preocupación. Jalen Williams sufrió una lesión en el tobillo durante el último cuarto y tuvo que ser retirado de la cancha en camilla, ante la inquietud de sus compañeros y los aficionados presentes en el Paycom Center.

El incidente se produjo cuando restaban 74 segundos para el final del partido. Williams intentó llegar hasta el aro y recibió una falta de Kris Dunn, pero terminó en el suelo tras la acción. Las imágenes de la transmisión mostraron su tobillo en una posición anormal, lo que generó preocupación por la gravedad del percance.

El personal médico ingresó rápidamente para atender al jugador, que finalmente fue evacuado en camilla. Mientras abandonaba el terreno de juego, los aficionados le dedicaron una ovación y el basquetbolista respondió con un gesto de agradecimiento.

La escena también impactó a sus compañeros. Shai Gilgeous-Alexander evidenció su preocupación, mientras que Chet Holmgren reaccionó llevándose las manos a la cabeza al observar lo ocurrido. Los árbitros sancionaron la acción con una falta flagrante de tipo uno contra Dunn.

Después de la interrupción, Gilgeous-Alexander convirtió los dos tiros libres correspondientes. El base terminó como máximo anotador del encuentro con 34 puntos y lideró a los Thunder hacia un triunfo por 108-101, aunque la lesión de Williams acaparó la atención al cierre del compromiso.

Antes de abandonar la cancha, el alero había registrado ocho puntos, dos rebotes y cinco asistencias en 31 minutos de participación.

Preocupación por su estado físico

Tras el encuentro, el entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault, expresó la preocupación del equipo con una breve declaración: «Ahora mismo no estamos muy bien».

Por su parte, Gilgeous-Alexander lamentó lo sucedido y manifestó su confianza en la recuperación de su compañero.

«Me siento fatal por él. Va a ser muy duro perder a un jugador de su nivel, pero no se ha ido para siempre. Volverá mejor que nunca, lo sabemos. Solo hay que aguantar hasta entonces», señaló.

El base también hizo referencia a los problemas físicos que Williams ha enfrentado en los últimos tiempos y destacó su compromiso con el baloncesto.

«Ha tenido muy mala suerte, pero está preparado para ello. Le encanta jugar y le encanta competir. Es lo que lo define», agregó.

Williams había disputado solamente 33 partidos de la fase regular durante la campaña anterior. Entre sus antecedentes recientes figuran una operación en la muñeca derecha y problemas en los isquiotibiales, molestias que también afectaron su participación en los playoffs.

El alero es una pieza importante en la estructura de Oklahoma City por su aporte ofensivo y defensivo. Además, atraviesa la primera temporada de una extensión contractual por cinco años.

Hasta el momento descrito en los reportes del encuentro, la franquicia no había comunicado un diagnóstico oficial sobre la nueva lesión ni establecido un plazo para su recuperación.