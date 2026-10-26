¿Quiénes compiten por el Balón de Oro 2026? Esta es la lista de los nominados

La carrera por el Balón de Oro 2026 reúne a las principales figuras del fútbol internacional. La lista oficial de nominados, publicada por France Football y la UEFA, incluye a 30 jugadores que buscarán quedarse con el galardón en una edición especial que celebra los 70 años de historia del premio.

Entre los nombres más destacados aparecen Lionel Messi, ganador en ocho ocasiones; Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid; Lamine Yamal, una de las figuras del Barcelona; Erling Haaland, goleador del Manchester City; y Vinícius Júnior, también del conjunto madridista.

La nómina también contempla al actual dueño del trofeo, Ousmane Dembélé, quien conquistó el Balón de Oro en 2025 tras su destacada temporada con el Paris Saint-Germain. El español Rodri, ganador en 2024, vuelve a estar entre los candidatos.

La lista completa de nominados

Los 30 futbolistas seleccionados para competir por el Balón de Oro masculino son:

Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel Magalhães, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mané, Marquinhos, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, João Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinícius Júnior y Vitinha.

La presencia de futbolistas de diferentes ligas y nacionalidades refleja la variedad de figuras que aspiran al reconocimiento, con una importante representación de clubes como el PSG, Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y Arsenal.

¿Cuándo se entregará el Balón de Oro?

La ceremonia se celebrará este lunes 26 de octubre desde las 16:00 en el London Palladium, en Londres, Inglaterra. Será la primera vez que la gala se realice en la capital británica, en homenaje a Stanley Matthews, primer ganador del premio en 1956.

Además del galardón masculino, la ceremonia reconocerá a la mejor futbolista del año y entregará distinciones a jóvenes talentos, porteros, entrenadores y equipos, tanto en la categoría masculina como en la femenina.

La expectativa está puesta en conocer quién sucederá a Dembélé y se llevará el premio en esta edición histórica del Balón de Oro.