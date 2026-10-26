Lionel Messi va por su noveno Balón de Oro en una gala histórica en Londres

El mundo del fútbol vuelve a mirar a Lionel Messi. El astro argentino aparece entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026 y buscará ampliar su récord histórico en una ceremonia que promete marcar un antes y un después en la historia del prestigioso galardón.

La gala se celebrará este lunes 26 de octubre en el London Palladium, a partir de las 17:00, hora de Argentina, con transmisión en vivo a través del sitio oficial.

Con ocho trofeos en su palmarés, Messi es el máximo ganador del premio y vuelve a estar en el centro de la atención. Entre los candidatos también figura su compatriota Lautaro Martínez, junto a grandes nombres del fútbol internacional como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Lamine Yamal y Harry Kane.

La edición de este año tendrá un significado especial: el Balón de Oro cumple 70 años y la ceremonia se celebrará por primera vez en Inglaterra, en un homenaje a Stanley Matthews, el primer futbolista en conquistar el galardón, en 1956.

Creado por la revista France Football, el premio reconoce el rendimiento individual de los futbolistas durante la temporada, en el marco de sus actuaciones y logros deportivos.

Messi frente a Cristiano Ronaldo: una rivalidad que hizo historia

La comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo vuelve a despertar el interés de los aficionados. El argentino lidera el historial con ocho Balones de Oro, mientras que el portugués suma cinco. Ronaldo no figura entre los nominados de esta edición.