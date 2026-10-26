El Balón de Oro cambiará París por Londres en su edición de 2026, una decisión que rompe con la tradición de celebrar la gala en Francia y que tiene una razón especial: rendir homenaje a Stanley Matthews, el futbolista inglés que recibió el primer galardón en 1956.

La ceremonia se realizará este lunes 26 de octubre en el London Palladium, en el marco del 70.º aniversario del premio creado por la revista France Football. Los organizadores eligieron la capital británica para conmemorar la primera edición del reconocimiento, que distinguió a Matthews hace siete décadas.

El histórico delantero inglés fue el primer futbolista en ganar el Balón de Oro. En aquel momento tenía 41 años y defendía los colores del Blackpool. Su nombre quedó ligado para siempre al nacimiento de uno de los premios individuales más reconocidos del deporte mundial.

Una salida excepcional de París

Durante los últimos años, París se convirtió en el escenario habitual de la gala. Desde 2019, el Théâtre du Châtelet acogió la ceremonia, en la que se reunieron las principales figuras del fútbol internacional para conocer a los ganadores de cada edición.

Sin embargo, el traslado a Londres no significa que el premio haya dejado de estar vinculado a Francia. France Football, revista perteneciente al grupo L'Équipe, continúa siendo responsable del galardón y organiza el evento junto con la UEFA desde 2024.

La organización explicó que la elección de Londres también forma parte de una estrategia para ampliar la presencia internacional del Balón de Oro y consolidar su reconocimiento como una marca global. No obstante, el cambio de sede para 2026 fue presentado como una decisión excepcional y temporal.

No será la primera vez que la gala sale de Francia

Aunque París ha sido la sede tradicional, el Balón de Oro ya tuvo ceremonias fuera del territorio francés. Entre 2010 y 2015, la entrega se celebró en Zúrich, Suiza, durante el periodo en el que la FIFA participó en la organización del premio junto con France Football.

La edición de 2026 marca ahora la llegada de la ceremonia a Londres por primera vez en sus 70 años de historia, con una elección que combina el homenaje a su primer ganador con la intención de reforzar su alcance internacional.

La gala reconocerá a los mejores futbolistas de la temporada 2025-2026, teniendo en cuenta las competiciones nacionales e internacionales y, en el caso del premio masculino, el Mundial de 2026.

De esta manera, el cambio de escenario no supone una ruptura con Francia, sino una edición conmemorativa que lleva uno de los premios más importantes del fútbol a Inglaterra para recordar sus propios orígenes.