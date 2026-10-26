¿Por qué Cristiano no está nominado al Balón de Oro? Esto dicen los medios

Cristiano Ronaldo no figura entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026, cuya lista fue anunciada por la revista France Football el 8 de septiembre. Aunque el delantero portugués logró el campeonato de la liga saudí con el Al-Nassr, su ausencia volvió a generar debate en el mundo del fútbol.

Según AS USA, uno de los factores que explican su ausencia es que Ronaldo juega en Arabia Saudita desde 2023, después de dejar el fútbol europeo. El medio señala que, pese a sus goles con el Al-Nassr, no volvió a ser nominado desde 2022.

Por su parte, según Sports Illustrated, el contexto competitivo tiene un peso importante en la evaluación: la liga saudí recibe menor consideración internacional que los principales campeonatos europeos. El medio también destacó que Ronaldo anotó 28 goles en la liga durante la temporada 2025/26, aunque no terminó como máximo goleador de la competición.

Sky Sports, en tanto, resaltó que la exclusión se produjo pese al título de liga conquistado por el Al-Nassr. El medio explicó que la elección del Balón de Oro considera el rendimiento individual, los logros colectivos y el comportamiento deportivo, no solamente la cantidad de goles.

Otro elemento señalado por AS USA fue la participación de Portugal en el Mundial de 2026. La selección portuguesa quedó eliminada en octavos de final, mientras que Argentina, liderada por Lionel Messi, llegó a la final. El contraste entre ambas campañas también forma parte del análisis periodístico sobre la ausencia del portugués.

Hasta el momento, no se ha difundido una explicación oficial específica de France Football que atribuya la exclusión de Ronaldo a un único motivo. Por ello, las razones mencionadas corresponden a análisis de medios deportivos y no a una declaración directa de los organizadores.