Balón de Oro 2026: ¿quiénes compiten en cada categoría? Esta es la lista

El mundo del fútbol conocerá este lunes a los ganadores del Balón de Oro 2026, en una gala que se celebrará en Londres, Inglaterra. La ceremonia comenzará a las 21:00, hora peninsular española, equivalente a las 16:00 en Bolivia, y reunirá a destacados futbolistas, entrenadores y representantes de clubes.

La elección de Londres tiene un significado especial, ya que la organización conmemora el 70.º aniversario del primer ganador del galardón, el inglés Stanley Matthews, quien recibió el reconocimiento en 1956.

Entre los candidatos al premio masculino sobresalen Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, aunque la lista también incluye figuras como Lionel Messi, Vinícius Júnior, Erling Haaland y Ousmane Dembélé.

La ceremonia no se limitará a los principales galardones. También se reconocerá a los mejores futbolistas jóvenes, porteros, entrenadores y equipos, tanto en la rama masculina como en la femenina. La gala comenzará con las categorías secundarias y culminará con la entrega de los Balones de Oro femenino y masculino.

Nominados al Balón de Oro masculino 2026

La categoría masculina reúne a 30 futbolistas de distintas selecciones y clubes del mundo. Esta es la lista completa de candidatos:

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Pau Cubarsí (España, Barcelona)

Marc Cucurella (España, Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)

Luis Díaz (Colombia, Bayern)

Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)

Gabriel (Brasil, Arsenal)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (España, Barcelona)

Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)

Marquinhos (Brasil, Paris Saint-Germain)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Francia, Bayern München)

Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain)

Julián Quiñones (México, Al-Qadsiah)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Rodri (España, Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)

William Saliba (Francia, Arsenal)

Ferran Torres (España, Barcelona/Paris Saint-Germain)

Dayot Upamecano (Francia, Bayern)

Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)

Nominadas al Balón de Oro femenino 2026

El fútbol femenino también tendrá una amplia representación internacional, con 30 candidatas al máximo reconocimiento individual. Entre ellas figuran Alexia Putellas, Cata Coll, Caroline Graham Hansen y Mariona Caldentey.

La nómina completa está integrada por:

Selma Bacha (Francia, OL Lyonnes)

Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

Klara Bühl (Alemania, Bayern)

Esmee Brugts (Países Bajos, Barcelona)

Mariona Caldentey (España, Arsenal)

Scarlett Camberos (México, Club América)

Kerstin Casparij (Países Bajos, Manchester City)

Temwa Chawinga (Malaui, Kansas City Current)

Cata Coll (España, Barcelona)

Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)

Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)

Alex Greenwood (Inglaterra, Manchester City)

Patri Guijarro (España, Barcelona)

Pernille Harder (Dinamarca, Bayern)

Yui Hasegawa (Japón, Manchester City)

Rose Lavelle (Estados Unidos, Gotham FC)

Mapi León (España, Barcelona/London City Lionesses)

Lorena (Brasil, Kansas City Current)

Melvine Malard (Francia, Manchester United/Chelsea)

Manaka Matsukubo (Japón, North Carolina Courage/Chelsea)

Vivianne Miedema (Países Bajos, Manchester City)

Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)

Clàudia Pina (España, Barcelona)

Alexia Putellas (España, Barcelona/London City Lionesses)

Wendie Renard (Francia, OL Lyonnes)

Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)

Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)

Momoko Tanikawa (Japón, Bayern)

Caroline Weir (Escocia, Real Madrid/OL Lyonnes)

Tessa Wullaert (Bélgica, Inter/Como)

Candidatos al premio al joven talento masculino

El galardón destinado a las jóvenes promesas contará con diez aspirantes. Entre ellos aparecen Lamine Yamal y Pau Cubarsí, del Barcelona, además de otros futbolistas que buscan consolidarse entre las figuras del fútbol internacional.

Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina, Salzburgo/Juventus)

Ayyoub Bouaddi (Marruecos, Lille/Manchester City)

Pau Cubarsí (España, Barcelona)

Yan Diomandé (Costa de Marfil, Leipzig/Real Madrid)

Lennart Karl (Alemania, Bayern)

Éli Junior Kroupi (Francia, Bournemouth)

Lamine Yamal (España, Barcelona)

Johan Manzambi (Suiza, Friburgo/Aston Villa)

Ibrahim Maza (Argelia, Leverkusen)

Warren Zaïre-Emery (Francia, Paris Saint-Germain)

Nominadas al premio al joven talento femenino

Cinco futbolistas competirán por el reconocimiento a la mejor joven del fútbol femenino:

Veerle Buurman (Países Bajos, Chelsea)

Vicky López (España, Barcelona)

Felicia Schröder (Suecia, Häcken/Real Madrid)

Clara Serrajordi (España, Barcelona)

Lily Yohannes (Estados Unidos, OL Lyonnes)

Nominados al premio al mejor portero masculino

El reconocimiento a los guardametas contará con diez candidatos, entre ellos Thibaut Courtois, Emiliano Martínez y David Raya.

Yassine Bounou (Marruecos, Al-Hilal)

Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)

Joan García (España, Barcelona)

Gregor Kobel (Suiza, Dortmund)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa/Chelsea)

Édouard Mendy (Senegal, Al-Ahli)

David Raya (España, Arsenal)

Matvei Safonov (Rusia, Paris Saint-Germain)

Unai Simón (España, Athletic Club)

Vozinha (Cabo Verde, Chaves/Colo-Colo)

Nominadas al premio a la mejor portera

En la categoría femenina, cinco guardametas buscarán quedarse con el galardón:

Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC)

Cata Coll (España, Barcelona)

Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)

Lorena (Brasil, Kansas City Current)

Ayaka Yamashita (Japón, Manchester City)

Candidatos a entrenador del año en fútbol masculino

Cinco técnicos están nominados por su trabajo durante la temporada. La lista incluye a Mikel Arteta, Luis de la Fuente y Luis Enrique.

Mikel Arteta (España, Arsenal)

Luis de la Fuente (España, selección española)

Unai Emery (España, Aston Villa)

Vincent Kompany (Bélgica, Bayern)

Luis Enrique (España, Paris Saint-Germain)

Nominados al premio a entrenador del año en fútbol femenino

La categoría femenina también tendrá cinco aspirantes al reconocimiento por su labor al frente de sus respectivos equipos o selecciones.

Jonatan Giráldez (España, OL Lyonnes)

Andrée Jeglertz (Suecia, Manchester City)

Nils Nielsen (Dinamarca, selección japonesa)

Pere Romeu (España, Barcelona)

Elena Sadiku (Suecia, Celtic/Häcken)

Equipos nominados al premio masculino

Cinco clubes competirán por el reconocimiento al mejor equipo masculino de 2026:

Arsenal (Inglaterra)

Bayern München (Alemania)

Bodø/Glimt (Noruega)

Flamengo (Brasil)

Paris Saint-Germain (Francia)

Equipos nominados al premio femenino

En la rama femenina, los candidatos al galardón colectivo son:

Barcelona (España)

Bayern (Alemania)

Club América (México)

Manchester City (Inglaterra)

OL Lyonnes (Francia)

Dónde ver la gala del Balón de Oro 2026

Los aficionados podrán seguir la ceremonia a través de DAZN, que anunció la transmisión gratuita en distintos mercados. Para acceder, deben ingresar a la página oficial de DAZN o utilizar su aplicación, registrarse e iniciar sesión. La disponibilidad de la señal puede variar según el país.

En Bolivia, el inicio de la gala está previsto para las 16:00 de este lunes 26 de octubre. También se puede consultar el sitio oficial del Balón de Oro para conocer los resultados y las novedades de la ceremonia, aunque la publicación de información no equivale necesariamente a una transmisión audiovisual completa.