¡Atención, hinchas! Así podrás ver en vivo la gala del Balón de Oro 2026

La entrega del Balón de Oro 2026 se celebrará este lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, Inglaterra. Los aficionados que quieran seguir la ceremonia completa podrán hacerlo a través de una plataforma de streaming que ofrecerá la transmisión gratuita en gran parte del mundo.

La plataforma web de DAZN es la principal opción para ver la gala en vivo y sin costo. La plataforma anunció que emitirá el evento en 200 mercados, con registro previo. En Bolivia, el inicio está previsto para las 16:00.

Para acceder a la transmisión, los usuarios deben ingresar al sitio web de DAZN o utilizar su aplicación, crear una cuenta gratuita e iniciar sesión. La disponibilidad puede variar según el territorio.

Otra alternativa es consultar la página oficial del Balón de Oro, que ofrecerá información actualizada, resultados y novedades durante la ceremonia. Sin embargo, no debe confundirse esta cobertura con una transmisión audiovisual completa.

Por el momento, DAZN es la opción gratuita confirmada para seguir la gala en Bolivia. La disponibilidad de otras señales debe verificarse en sus respectivas plataformas.