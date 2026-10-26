Balón de Oro: cómo se fabrica, cuánto pesa y quién está detrás del trofeo

Cada año, el Balón de Oro se convierte en uno de los grandes protagonistas del fútbol mundial. El trofeo que recibe el ganador distingue al mejor futbolista de la temporada, pero también es una pieza artesanal cuyo proceso de elaboración reúne tradición, precisión y varias etapas de trabajo.

Detrás de su característica esfera dorada se encuentra Mellerio, una histórica casa francesa de joyería y orfebrería con sede en París, vinculada a la fabricación del galardón desde sus primeras ediciones, en la década de 1950.

Su apariencia puede llevar a pensar que está hecho íntegramente de oro. Sin embargo, el trofeo se construye con distintos materiales y recibe un acabado dorado que le da su aspecto distintivo.

Mellerio, la casa encargada de fabricar el Balón de Oro

La elaboración del galardón está asociada a Mellerio, firma especializada en joyería y trabajos artesanales sobre metal. Su fabricación requiere la intervención de profesionales que se encargan de dar forma a la esfera, trabajar los detalles de la superficie, pulir el metal y completar el acabado.

El resultado debe conservar la apariencia de un balón de fútbol y, al mismo tiempo, presentar una terminación cuidada que lo distinga de otros premios deportivos.

Una de las particularidades del trofeo es que no está hecho de oro macizo. Su estructura incluye dos semiesferas de latón, un material que permite moldear y trabajar el metal hasta conseguir la forma deseada. Posteriormente, la pieza recibe un baño de oro que le proporciona su característico brillo.

La esfera se instala sobre una base de pirita, un mineral con reflejos metálicos y tonalidades doradas. Este soporte completa el diseño y aporta una apariencia diferente a la de las copas deportivas tradicionales.

Cerca de 100 horas de trabajo artesanal

La fabricación del Balón de Oro comienza aproximadamente seis meses antes de la ceremonia y requiere alrededor de 100 horas de trabajo, según la información difundida por Mellerio.

El procedimiento empieza con la unión de las dos mitades de latón mediante soldadura. Una vez formada la esfera, el cincelador trabaja manualmente sobre el metal para reproducir las líneas que dividen los 32 paneles de un balón de fútbol.

Esta etapa demanda cerca de 15 horas de trabajo especializado. Después, la superficie se pule y se prepara para recibir el acabado dorado.

El proceso también incluye el grabado de los elementos que identifican el premio, como el logotipo de France Football, el año correspondiente y el nombre del futbolista ganador. Este último dato se incorpora cuando se conoce el resultado de la votación.

En la fase final, la esfera se monta sobre la base de pirita y se revisa el acabado de la pieza.

¿Cuánto pesa y cuánto cuesta el Balón de Oro?

Aunque existen cifras difundidas en distintos medios de comunicación, el peso y el precio exactos del trofeo no cuentan con una confirmación oficial pública de Mellerio.

Por ese motivo, las versiones que le atribuyen un peso específico o un valor económico determinado deben tratarse con cautela si no están respaldadas por una fuente verificable.

Además, su importancia no depende únicamente de los materiales utilizados. El Balón de Oro es un reconocimiento deportivo que distingue a los futbolistas más destacados y cuya relevancia está ligada a la historia del premio y a la trayectoria de quienes lo han recibido.

Tampoco se trata de un producto fabricado para su comercialización habitual en tiendas, sino de un galardón elaborado para la ceremonia y destinado a distinguir al ganador de cada edición.

Londres acoge la gala de 2026 en homenaje a Stanley Matthews

La edición de 2026 incorpora un componente histórico a la ceremonia. La entrega está prevista para este lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, con motivo del 70.º aniversario del premio.

La elección de la capital británica busca rendir homenaje a Stanley Matthews, el futbolista inglés que recibió el primer Balón de Oro en 1956.

Siete décadas después de aquella primera entrega, el trofeo continúa siendo uno de los símbolos más reconocidos del fútbol internacional. Mientras la atención se concentra en conocer al nuevo ganador, su elaboración artesanal mantiene una tradición que combina la historia del deporte con la experiencia de la orfebrería francesa.