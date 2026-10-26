¿Quién ganará el Balón de Oro 2026? Estos son los favoritos, según medios internacionales

La expectativa crece en la previa de la gala del Balón de Oro 2026, con varios futbolistas en la pelea por quedarse con uno de los reconocimientos individuales más importantes del fútbol mundial. Pero ¿quién es el favorito y según quién?

Según Sky Sports, Harry Kane aparece como uno de los principales candidatos en las previsiones de las casas de apuestas. El delantero inglés del Bayern Múnich destaca por su capacidad goleadora y el rendimiento que mostró durante la temporada.

En cambio, según una encuesta publicada por el diario AS, Kylian Mbappé se ubicó entre las preferencias de los aficionados, por delante de otros aspirantes como Lamine Yamal y Kane. Este sondeo refleja la opinión de los lectores y no representa la votación oficial del premio.

Por otra parte, según las previsiones de periodistas y especialistas deportivos, la disputa también incluye a Lamine Yamal, una de las figuras del Barcelona, cuyo desempeño lo mantiene entre los nombres mencionados en la carrera por el trofeo.

Las diferencias entre las encuestas, las apuestas y los análisis periodísticos muestran que no existe una predicción única. Cada fuente utiliza criterios distintos para elegir a su favorito, mientras que el ganador definitivo será determinado por la votación oficial del Balón de Oro.