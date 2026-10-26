¡Baja inesperada! Messi no estará en la gala del Balón de Oro: revelan el principal motivo

Lionel Messi no asistirá a la gala del Balón de Oro 2026, organizada por la revista France Football, que se celebrará este lunes en el London Palladium, en Londres. El futbolista del Inter Miami decidió no viajar a Inglaterra tras una agenda cargada de actividades entre Europa y Estados Unidos.

La ausencia del argentino genera atención porque forma parte de los 30 nominados al galardón. Su rendimiento con el Inter Miami y sus actuaciones con la selección argentina lo mantienen entre los protagonistas de la temporada.

Una agenda cargada antes de la ceremonia

En los últimos días, Messi cumplió con varios compromisos que implicaron desplazamientos entre distintos países y ciudades. El viernes estuvo en Oviedo, España, donde recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Posteriormente, regresó a Estados Unidos para disputar con el Inter Miami un partido frente al New York Red Bulls por la Major League Soccer (MLS), encuentro que terminó con una derrota por 2-0 para el equipo del argentino.

Después, el capitán de la Albiceleste volvió a Miami, donde participó en la segunda edición de la Messi Cup. Tras esta serie de actividades, optó por no realizar otro viaje internacional para acudir a la ceremonia en la capital británica.

La gala está prevista para este lunes a las 17:00, hora de Londres.

Messi vuelve a estar entre los nominados

Aunque no estará presente en la ceremonia, Messi integra la lista de 30 aspirantes al Balón de Oro masculino. El argentino ha conquistado este premio en ocho ocasiones, un récord en la historia del galardón.

Entre los futbolistas que compiten por la distinción en esta edición aparecen Lamine Yamal, Rodri, Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Ousmane Dembélé, entre otros.

La ceremonia reunirá a figuras del fútbol internacional y dará a conocer al ganador de uno de los premios individuales más prestigiosos de este deporte. La ausencia de Messi será uno de los aspectos destacados de la gala de este año.