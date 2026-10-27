¡Un pasajero de lujo! La curiosa forma en que Kane llevó su Balón de Oro

El delantero inglés Harry Kane protagonizó un divertido momento al llevarse su Balón de Oro a casa de una manera poco habitual, demostrando que su importante trofeo merece todos los cuidados.

El futbolista colocó el galardón en el asiento del acompañante de su automóvil y, como si se tratara de una persona, le puso el cinturón de seguridad antes de emprender el viaje.

La escena no tardó en llamar la atención en las redes sociales por la forma en que Kane tomó todas las precauciones para que su trofeo llegara sano y salvo a destino.