Expulsan de liga infantil a niño de 3 años por jugar demasiado bien y usuarios denuncian racismo

Nevada, un niño de apenas tres años, fue excluido de una liga infantil de fútbol en Winter Park, Florida, Estados Unidos, después de que padres de otros jugadores cuestionaran su desempeño en la cancha. El caso se viralizó en redes sociales, donde numerosos usuarios denunciaron un presunto acto de racismo.

El incidente se conoció a través de videos publicados en la cuenta de TikTok @Nevadaney10, que muestran al pequeño conduciendo el balón y superando a sus rivales, algunos de ellos mayores que él.

En una de las grabaciones se observa la llegada de dos policías a la cancha, luego de que un representante de la liga i9 Sports solicitara su intervención ante un altercado relacionado con el jugador.

La liga decidió excluirlo de la competencia

Un día después de la primera publicación, la cuenta compartió otro video en el que informó que Nevada había sido apartado del torneo.

“La liga echó a Nevada porque cada semana nadie podía quitarle el balón, algunos de los padres del otro equipo no sentían que fuera justo, fíjate, es un niño de 3 años jugando con niños de 5 años”, señala el texto publicado en el perfil.

Según información difundida por el medio local News 6 de Orlando, el Departamento de Policía de Winter Park confirmó que recibió una llamada de un representante de la liga para solicitar que los agentes hablaran con la familia del menor y evitaran que el altercado aumentara.

“La liga pidió a la familia que se marchara y ofreció reembolsarles el costo de la inscripción”, indicó el departamento policial, citado por el medio.

La autoridad aclaró que la familia colaboró con los agentes y que el caso fue considerado un asunto civil entre las partes involucradas, no un delito.

Además, precisó que nadie fue arrestado y que los policías no prohibieron a la familia ingresar al lugar ni la obligaron a abandonar el parque.

Usuarios denuncian un presunto caso de racismo

La exclusión del pequeño generó numerosas reacciones en TikTok. Algunos usuarios cuestionaron que se recurriera a la Policía por una situación relacionada con el desempeño deportivo de un niño y señalaron que la decisión de la liga podría estar motivada por racismo.

“Esto es racista”, escribió un usuario, mientras otros pidieron que se investigara lo ocurrido y cuestionaron por qué fue necesaria la presencia policial.

Los videos también provocaron comentarios sobre la expresión de desconcierto del menor durante el incidente y críticas hacia los adultos responsables de la competencia.

Publicación sobre el insólito momento a cargo de RT en Español

La denuncia de racismo surgió principalmente en redes sociales. Sin embargo, hasta el momento no se había informado de una investigación oficial por discriminación ni de una respuesta de i9 Sports a esas acusaciones.