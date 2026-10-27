¡Pasajero VIP! Harry Kane le pone cinturón de seguridad a su Balón de Oro y se vuelve viral

Harry Kane llamó la atención en las redes sociales con un gesto tan curioso como llamativo. El delantero inglés del Bayern Múnich fue captado en el asiento trasero de una camioneta de lujo mientras le colocaba el cinturón de seguridad a su trofeo, una escena que rápidamente despertó comentarios entre los aficionados.

En las imágenes se observa al futbolista acomodando cuidadosamente el premio en el asiento y ajustándole el cinturón antes de continuar el viaje. Lejos de tratarlo como un simple objeto, Kane se tomó unos segundos para asegurarse de que estuviera bien sujeto.

El detalle no pasó desapercibido y convirtió al trofeo en el protagonista de la escena. La forma en que el delantero lo protegió generó reacciones por la mezcla de humor y ternura que transmite el momento.

El video también dio pie a bromas entre los usuarios, que destacaron el trato especial que recibió el premio, como si se tratara de un pasajero VIP o incluso de un integrante más de la familia.

Aunque se trata de un gesto sencillo, la escena muestra una faceta distendida del atacante inglés fuera de las canchas y deja una imagen curiosa: en el vehículo de Harry Kane, hasta el trofeo tiene que viajar con el cinturón abrochado.