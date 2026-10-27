Boliviano Federico Zeballos es campeón del Challenger de tenis en Cali

Federico Zeballos conquistó el fin de semana su título profesional de dobles número 47 con la victoria que logró en el Challenger de Cali, en Colombia, y sumó 75 puntos para el ranking ATP que lo hicieron ascender al puesto 129 del ranking ATP en su especialidad.

El cruceño, de los mejores doblistas del país, tuvo una gran semana en tierras colombianas al haber sumado una nueva estrella en su rico palmarés, pues en total posee 52 títulos, ya que los otros cinco los obtuvo en singles.

De sus 47 trofeos que tiene en dobles, 15 los obtuvo en torneos challenger y 32 en Futures; además, es la tercera corona que gana en la temporada. Las dos primeras fueron en el Challenger de Quito y en el Challenger de Bogotá que las ganó con el chileno Matías Soto.

Mientras que en Cali triunfó junto al brasileño Marcelo Zormann, con quien por primera vez logró un campeonato.

Gracias a su triunfo en Colombia sumó 75 puntos para el ranking ATP, que le hicieron ascender ocho puestos para estar en la casilla 129 con 696 puntos.

Hacia la corona

Zeballos y Zormann conformaron la segunda mejor dupla del torneo que se disputó en las canchas del Club Campestre.

El camino que tuvieron ambos para ganar el título fue el siguiente: en primera ronda ganaron a los chilenos Nicolás Villalon y Marcelo Barrios (6-2 y 6-4), en cuartos de final superaron al colombiano Cristian Rodríguez y al brasileño Matues Alves (6-3, 1-6 y 11-9) y en semifinales derrotaron a los brasileños Bruno Oliveira Natan Rodrigues (un doble 6-4).

La gran final fue contra los cuartos sembrados, los mexicanos Rodrigo Pacheco y Alan Magadán, quienes se retiraron del encuentro cuando el marcador estaba igualado 5-5 en el primer set.

“CAMPEONES EN CALI , grande Zooooor gracias por la semanita @marcelozormann #challenger 75”, posteó Zeballos en sus redes sociales.

El cruceño ahora se encuentra en Ecuador para disputar el Challenger de Guayaquil, donde tiene como dupla al azteca Magadán.

Ambos debutarán este miércoles frente al estadounidense Zachary Fuchs y al venezolano Brandon Pérez.

Este torneo también tiene la presencia de Hugo Dellien, Juan Carlos Prado (ambos en singles) y Boris Arias (dobles).