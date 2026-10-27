Florentín en exclusiva con Red Uno: ¿Cómo encontró a Oriente y hasta dónde quiere llegar?

Oriente Petrolero marcha firme en el torneo y su técnico lo resume en una frase. Gustavo Florentín, entrenador del conjunto refinero, conversó en exclusiva con el programa El Mañanero, de Red Uno de Bolivia, y recordó cómo encontró al club cuando asumió el cargo.

"Hoy por hoy estamos con mucho oxígeno, siguiendo aquellas palabras que había mencionado en su momento, ¿verdad? Con mucho oxígeno, estamos", dijo Florentín.

El entrenador que encontró un club en terapia intensiva, destacó lo que se está viviendo ahora: "La verdad que es valorable lo que el club está haciendo, lo valorable lo que están haciendo los jugadores en este momento, por la buena campaña que se está desarrollando".

Oriente es actualmente quinto en la tabla de posiciones tras el complemento de la fecha 23 y es el mejor equipo cruceño del torneo.

Por otra parte, Florentín se refirió a los momentos difíciles que atravesó el plantel.

Al hablar sobre los tres seleccionados de su plantel y sobre las dificultades, aseguró:

"Me gustaría en algún momento escribir todo lo que estamos pasando acá, ¿verdad? Con relación a lo que acabás de mencionar. Sería importante en algún momento decir todo. Son experiencias que nos toca vivir. Son experiencias que el cuerpo técnico está pasando por esta situación".

En el video también se recuerda que el equipo llegó a tener 13 jugadores lesionados.

Por último, dejó claros cuáles son sus objetivos en el club.

"Siendo sincero lo primero que quiero es clasificar, pasar esta llave que hay que disputarlo contra un gran equipo", afirmó en referencia al cruce frente a Nacional.

Y agregó que de superar esa fase, el sueño crece: "Pasando esta llave sí puedo decir que el sueño va a estar mucho más anhelado por nuestra parte en querer llegar a ese título".