Así aterrizó el Balón de Oro en Alemania: Kane llegó con su galardón a Múnich

Harry Kane ya está en Múnich con el Balón de Oro. El delantero del Bayern regresó este martes a Alemania, un día después de recibir el prestigioso galardón en Londres, y su llegada dejó dos imágenes que llamaron la atención en las redes sociales.

La primera postal mostró al futbolista descendiendo de un jet privado blanco con el trofeo dorado entre sus brazos. El club bávaro compartió el video de su llegada con un mensaje que confirmaba que el delantero ya estaba de vuelta en la ciudad alemana.

La segunda escena ocurrió minutos después, durante el traslado en una camioneta. Sentado en la parte trasera del vehículo, Kane acomodó el Balón de Oro y le abrochó el cinturón de seguridad para mantenerlo sujeto durante el recorrido. El gesto se viralizó y convirtió al trofeo en el pasajero más especial del viaje.

El premio fue entregado el lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre. El reconocimiento llegó después de una temporada destacada con el Bayern Múnich, en la que Kane anotó 61 goles en 51 partidos con el club y contribuyó a la conquista de los títulos de Liga y Copa, según los datos proporcionados.

Con el galardón, el inglés también puso fin a una larga espera para el Bayern: el último jugador de la institución que había ganado el Balón de Oro fue Karl-Heinz Rummenigge, en 1981.

Ahora, Kane se reincorpora a la actividad con el equipo alemán. El club anunció una bienvenida especial antes del compromiso de Copa frente al Magdeburgo, previsto para este miércoles, y también prepara un reconocimiento para el clásico del sábado contra el Borussia Dortmund.