¿Quién es? Cuti Romero eligió al heredero de la 10 de Messi en la Albiceleste

La camiseta número 10 de la selección argentina quedó asociada para siempre a Lionel Messi, pero su futuro ya genera debate tras la despedida del astro del equipo nacional. Cristian “Cuti” Romero, actual capitán de la Albiceleste, dio su opinión y señaló a Julián Álvarez como el jugador que elegiría para heredar el histórico número.

Durante una entrevista con el canal de YouTube Los Edul, el defensor explicó que, si dependiera de él, reservaría el dorsal como homenaje a Messi. Sin embargo, reconoció que esa posibilidad no se contempla y se inclinó por su compañero en el Atlético de Madrid.

“Yo se la daría a Juli”, expresó Romero, antes de explicar los motivos de su elección. Para el zaguero, el delantero reúne cualidades personales que considera importantes para asumir esa responsabilidad, además de su capacidad dentro del campo de juego.

“Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico, las condiciones la tiene, creo que es él”, sostuvo el campeón del mundo. También aclaró que Argentina cuenta con otros futbolistas de gran nivel, pero insistió en que Álvarez encaja con las características que busca para el portador de la Diez.

Romero incluso reveló que ya conversó sobre el tema con el atacante, aunque, según contó, Álvarez prefiere continuar utilizando su actual número de camiseta.

Por ahora, la decisión oficial sigue pendiente. El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, había señalado que el equipo no tenía la obligación de asignar el dorsal en los partidos amistosos y que todavía no se había definido quién lo llevaría de manera permanente.

Entre los nombres que aparecen como posibles candidatos, además de Julián Álvarez, están Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico Paz y Lautaro Martínez. La elección marcará una nueva etapa para una camiseta que tuvo en Messi a su último gran referente.