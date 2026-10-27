Cruceño José Gemy se consagra campeón del Torneo Internacional Amazónico de ajedrez

El Maestro Internacional (MI) cruceño José Gemy se consagró campeón del cuarto Torneo Internacional Amazónico que finalizó el domingo en Cobija, Pando, donde hubo una bolsa económica de 15.400 bolivianos.

Con la presencia de 76 ajedrecistas, el martes arrancó el certamen que tuvo la participación de pensadores de diferentes países como Argentina, Perú, Brasil, Chile y Bolivia.

La modalidad de competencia fue de nueve rondas de 90 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento.

Hubo un empate en el primer puesto entre Gemy y el Candidato a Maestro (CM) paceño Maveric Mayta a 7,5 puntos.

Fue así que entró en acción el sistema de desempate y el cruceño salió vencedor, Mayta se tuvo que conformar con el segundo lugar y el Gran Maestro (GM) argentino Alejandro Hoffman fue tercero (7).

Gemy ganó el certamen de forma invicta al cosechar seis triunfos y lograr tres empates.

Sus victorias fueron ante los paceños Axcel Alejo, Kirsten Veizaga y Bruno Escalier; el pandino Raikonen Torrico, el peruano Dylan Ccorimanya y el brasileño Lucas Ueda.

Mientras que hizo tablas con Hoffman, el MI argentino Pablo Acosta y Mayta.

Por quedarse con el primer lugar, el cruceño recibió 3.000 bolivianos, Mayta obtuvo 2.400 y Hoffman recibió 2.000.

La mejor dama del torneo fue Veizaga con su décimo puesto y recibió un incentivo de 500 bolivianos.

También se entregaron premios económicos al cuarto y quinto lugar de varones, al segundo y tercer puesto de damas y los mejores Sub-1800 y Sub-1700 de Elo FIDE.