Escándalo en el Mundial Sub-15: Inglaterra abandonó la cancha por presunto racismo

Un episodio de presunto racismo marcó el enfrentamiento entre Inglaterra y la República de Irlanda en el Mundial Sub-15, que se disputa en Bakú, Azerbaiyán. La selección inglesa decidió abandonar el terreno de juego después de que uno de sus futbolistas denunciara un insulto durante el partido.

El incidente ocurrió cerca del final del encuentro, cuando el número 10 de Irlanda protagonizó un cruce con el jugador inglés que llevaba el dorsal 7. Según la denuncia del futbolista británico, su rival habría utilizado una expresión racista, situación que fue comunicada al árbitro.

Tras conocer lo sucedido, los jugadores ingleses informaron a su entrenador, quien tomó la decisión de ordenar la retirada del equipo. De esta manera, el compromiso quedó interrumpido cuando Irlanda se imponía por 4-1.

La situación quedó ahora bajo revisión. La FIFA solicitó los informes oficiales del partido para conocer los detalles del incidente y determinar los pasos a seguir.

En caso de confirmarse la denuncia, el futbolista irlandés involucrado podría afrontar una sanción. Por el momento, la acusación está pendiente de esclarecimiento.