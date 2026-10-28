El Real Madrid ha pedido "disculpas al pueblo chino" por las polémicas declaraciones del delantero francés Kylian Mbappé, que llevaron a la suspensión de las retransmisiones de LaLiga en China, según un comunicado difundido este miércoles.



La entidad blanca asegura que "desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé", que, preguntado en una entrevista sobre su 'meme' favorito, se refirió a uno en el que aparecía su cara sobre la de un "dictador chino", sin citar expresamente a Mao Zedong.



"Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid", añade.



Además, destaca que "el club se suma a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappé, en las que el propio jugador ha manifestado su arrepentimiento por sus palabras y ha reiterado su respeto hacia el pueblo chino".



Y concluye asegurando que "el Real Madrid reafirma su compromiso con los valores de respeto, convivencia y entendimiento entre culturas, y expresa su deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y afecto que le unen a China y a sus ciudadanos".



Antes de la emisión del comunicado, la radiotelevisión estatal china había confirmado que había suspendido las retransmisiones, al tiempo que rechazaba la postura atribuida al Real Madrid por algunos medios españoles, al considerar que las palabras del jugador "trascienden la libertad de expresión", frase que, sin embargo, no figura en el comunicado oficial del club español.



Un portavoz del Centro de Deportes y Juventud del Grupo de Medios de China (CMG) aseguró hoy en un comunicado que, "en respuesta a informaciones publicadas por medios españoles", sin especificar cuáles, no acepta la postura atribuida al Real Madrid de que Mbappé "nunca tuvo intención de ofender" y de que tiene derecho a expresar sus opiniones personales.



Medios del gigante asiático como Guancha y portales deportivos como Dongqiudi o Hupu se habían hecho eco de una información del medio digital español OKDIARIO que hacía referencia a una "ausencia de intención de ofender" por parte del delantero francés, citando a fuentes del club.



La radiotelevisión estatal china, que confirmó este martes que el 26 de octubre había suspendido las emisiones de LaLiga, los partidos relacionados con Mbappé y sus anuncios publicitarios, reiteró en esa nota que mientras el club no presente unas disculpas satisfactorias, "no hay nada de que hablar".



Las declaraciones de Mbappé provocaron este martes la ruptura de los acuerdos comerciales del jugador con las empresas chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground, además de restricciones a sus contenidos en plataformas digitales del país.



Ese mismo día, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, remitió una carta a CMG en la que condenó el comportamiento del futbolista, lo calificó de "inaceptable" y pidió disculpas por la ofensa causada.



La radiotelevisión respondió que LaLiga, el Real Madrid y, especialmente, Mbappé debían disculparse públicamente y remitir una carta de disculpas por escrito.



El delantero difundió posteriormente un comunicado en francés, chino e inglés en el que lamentó sus palabras y expresó su "profundo respeto" por el pueblo chino y su historia.



Tebas también se reunió el martes con el embajador chino en España, Yao Jing, para buscar una salida a la controversia, en un contexto en el que LaLiga mantiene acuerdos de cooperación con entidades chinas, incluido un convenio estratégico con la liga profesional del país vigente hasta 2029. EFE