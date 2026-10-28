¡Polémica mundial! Queman y rompen camisetas de Mbappé en China

La broma le salió muy cara a Kylian Mbappé. Lo que empezó como un comentario sobre memes en internet terminó en una crisis comercial y diplomática con China que ya le habría costado al francés al menos tres patrocinios millonarios y la transmisión de sus partidos en la televisión estatal.

Todo se originó en su reciente aparición en el programa francés The Bridge. Cuando le preguntaron por los memes virales que lo tienen como protagonista, el delantero respondió: «El meme que más gracia me hace es uno en el que aparece un hombre que creo que es un dictador chino». Inmediatamente después, la edición del programa mostró un meme que superponía el rostro de Mbappé al de Mao Zedong.

El comentario provocó indignación en China, donde Mao, fundador de la República Popular en 1949, sigue siendo una figura histórica de enorme sensibilidad, incluso más de 50 años después de su muerte.

La reacción no se hizo esperar. Las empresas chinas Dongpeng Beverage, Mengniu y Milkground anunciaron la terminación de sus acuerdos comerciales con el jugador. En las redes sociales chinas comenzaron a circular videos de aficionados quemando camisetas con el número 10 de Mbappé, además de romper y pisotear grandes carteles del futbolista en centros comerciales. Las imágenes se volvieron virales.

La polémica también llegó a la televisión estatal. El Centro de Programación Deportiva y Juvenil del Grupo de Medios de China (CMG), que controla el canal CCTV-5, suspendió la transmisión de los partidos del Real Madrid y exigió una disculpa formal para levantar la medida. La entidad aseguró que los comentarios de Mbappé «ya han herido al pueblo chino y cruzaron una línea roja».

Ante la presión, llegaron las disculpas. El martes 27 de octubre, Mbappé publicó un comunicado en francés, chino e inglés en el que reconoció: «Mi comentario fue desacertado y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y a comunidades chinas de todo el mundo. Pido disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por mis palabras».

Horas después, LaLiga también lamentó la ofensa causada entre los aficionados chinos. Este miércoles, el Real Madrid publicó un comunicado en el que expresó:

«El Real Madrid desea pedir disculpas al pueblo chino por cualquier malestar que hayan podido causar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé», reafirmando su respeto por la historia y la cultura de China.

El club, además, enfrenta un posible golpe económico. China representa entre el 10 y el 15 % de sus ventas internacionales de productos oficiales, y comparte con el jugador los ingresos por derechos de imagen, que ahora podrían verse afectados por la controversia.