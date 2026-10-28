"A disposición": capitán del Real Madrid ofrece ayuda para hallar a víctimas de Toledo

El futbolista uruguayo Federico Valverde manifestó su pesar por el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, España, y expresó su solidaridad con las víctimas, los heridos y sus familiares.

A través de sus redes sociales, el mediocampista del Real Madrid envió un mensaje de apoyo a los afectados por la tragedia y ofreció colaborar en las tareas de ayuda, especialmente mediante la difusión de información que pueda contribuir a encontrar a personas desaparecidas.

“Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. Todo mi cariño y apoyo a los heridos y afectados”, escribió el jugador.

Además, Valverde manifestó su disposición a colaborar en lo que fuera necesario y a compartir información útil para facilitar la localización de quienes permanecen desaparecidos.

Mensaje de Federico Valverde a los familiares de las víctimas de Toledo. Foto: @fedevalverde.

Foto: @fedevalverde.

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“Como capitán del Real Madrid me pongo a disposición para ayudar en lo que sea necesario y colaborar en la difusión de información que pueda ayudar a localizar a las personas desaparecidas”, expresó.

Foto: @fedevalverde.

Con estos mensajes, el futbolista se sumó a las muestras de solidaridad con las personas afectadas por el accidente y sus seres queridos.