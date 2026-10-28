El fútbol español se paraliza tras la tragedia ferroviaria en Toledo

La tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles en la provincia de Toledo llevó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a suspender los 24 encuentros de la primera eliminatoria de la Copa del Rey programados para la tarde y noche del 28 de octubre.

La decisión fue anunciada mediante un comunicado oficial, en el que la entidad expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. La Federación señaló que el fútbol español acompaña el dolor provocado por el accidente y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades.

Además del impacto de la tragedia, la suspensión se tomó ante los problemas en algunas líneas ferroviarias, que podían dificultar los desplazamientos de los clubes participantes.

Los encuentros aplazados se disputarán en fechas que todavía no fueron anunciadas. La RFEF informó que comunicará próximamente la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos.

También suspenden partidos de fútbol sala

La medida alcanzó igualmente a la Copa de España de fútbol sala. La Federación suspendió los nueve partidos de la primera eliminatoria que debían jugarse este miércoles.

Asimismo, quedó cancelado el sorteo previsto para el jueves 29 de octubre a las 16:00. La organización informará más adelante cuándo se realizarán los encuentros y se reprogramará el sorteo.

Por el momento, la suspensión anunciada corresponde a la jornada del miércoles. Los partidos previstos para el jueves 29, que suman otros 14 encuentros, quedaban pendientes de una posible ampliación de la medida.