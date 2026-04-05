Golpe al título: Real Madrid tropieza y queda al borde de despedirse de LaLiga

El equipo dirigido por Martín Demichelis firmó una noche inolvidable tras vencer 2-1 al Real Madrid, en un duelo intenso en el que el conjunto local luchó por salir de la zona de descenso y terminó consiguiendo tres puntos de oro. El resultado deja al cuadro merengue al borde de despedirse de la pelea por el título de LaLiga.

Desde el inicio, el Madrid dominó el balón y generó las ocasiones más claras, con Kylian Mbappé como principal protagonista. El delantero tuvo hasta tres oportunidades en el primer tiempo, pero se encontró con una actuación brillante del arquero Leo Román, quien evitó la caída de su arco con intervenciones decisivas.

El equipo blanco, dirigido por Álvaro Arbeloa, sorprendió en su planteamiento al dejar en el banco a Vinícius Júnior, mientras que Federico Valverde no estuvo disponible por sanción. A pesar del dominio visitante, el golpe lo dio el local: a los 40 minutos, Manuel Morlanes definió con precisión tras una asistencia de Pablo Maffeo para el 1-0.

En el complemento, el Madrid fue con todo en busca del empate. Arbeloa movió el banco con los ingresos de Vinícius, Jude Bellingham y Éder Militão, este último regresando tras una larga lesión. La insistencia tuvo premio recién a los 87’, cuando Militão apareció con un certero cabezazo para igualar el marcador.

Cuando parecía que el empate estaba sellado, apareció Vedat Muriqi en el tiempo añadido. A los 92’, el delantero controló dentro del área y sacó un potente derechazo para el 2-1 definitivo. Tras el gol, el atacante no pudo contener las lágrimas, en un momento cargado de emoción personal.

La victoria representa un impulso vital para el Mallorca en su lucha por la permanencia, mientras que el Real Madrid queda seriamente golpeado y con mínimas opciones en la carrera por el título, que ahora parece inclinarse definitivamente a favor del líder, el FC Barcelona.

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