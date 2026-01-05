TEMAS DE HOY:
Mujer hallada en freezer Emapa accidente vehicular

32ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

[Video] Equipo de fútbol usó un uniforme similar al de Maduro durante su captura

En la previa de un partido del fútbol español, un equipo llamó la atención por la vestimenta que utilizó. 

Martin Suarez Vargas

05/01/2026 15:53

Jugadores del Mallorca, en la previa del partido ante Girona, con buzos similares a los usados por Nicolás Maduro durante su captura. Foto: captura de video.
España.

Escuchar esta nota

En el partido entre Mallorca y Girona, por la fecha 18 del fútbol español, se vivió un momento curioso cuando el equipo local ingresó a la previa con unos buzos similares a los que se viralizaron en imágenes relacionadas con el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Mallorca sorprendió tanto en el estadio como en las redes sociales al aparecer con una vestimenta que rápidamente generó comentarios divididos entre los aficionados, con opiniones a favor y en contra. La situación no pasó desapercibida y se convirtió en uno de los temas más comentados del encuentro.

En lo deportivo, el resultado no acompañó al conjunto local, que terminó cayendo por 2-1 frente al Girona. Tras este partido, Mallorca se ubica en el puesto 16 con 18 puntos, mientras que Girona se encuentra en la posición 17, también con 18 unidades, diferenciados únicamente por criterio de desempate.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD