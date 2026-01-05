[Video] Equipo de fútbol usó un uniforme similar al de Maduro durante su captura

En el partido entre Mallorca y Girona, por la fecha 18 del fútbol español, se vivió un momento curioso cuando el equipo local ingresó a la previa con unos buzos similares a los que se viralizaron en imágenes relacionadas con el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Mallorca sorprendió tanto en el estadio como en las redes sociales al aparecer con una vestimenta que rápidamente generó comentarios divididos entre los aficionados, con opiniones a favor y en contra. La situación no pasó desapercibida y se convirtió en uno de los temas más comentados del encuentro.

En lo deportivo, el resultado no acompañó al conjunto local, que terminó cayendo por 2-1 frente al Girona. Tras este partido, Mallorca se ubica en el puesto 16 con 18 puntos, mientras que Girona se encuentra en la posición 17, también con 18 unidades, diferenciados únicamente por criterio de desempate.

