Las duras imágenes de un reconocido futbolista español tras recaer de su lesión

El año 2026 comenzó con malas noticias para Riqui Puig, de 26 años. El ex centrocampista del FC Barcelona, que llevaba un año trabajando intensamente para recuperarse de una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, recibió este viernes la noticia de que debía someterse nuevamente a cirugía. Esto significa que podría encadenar otro año sin actividad deportiva, un golpe duro para el jugador de Matadepera.

A través de su cuenta de Instagram, Puig se dirigió a sus seguidores con un emotivo mensaje, agradeciendo el apoyo recibido y compartiendo su fuerza para seguir adelante. “Después de un año trabajando cada día con un solo objetivo, me dieron una noticia que nunca quieres escuchar: la plastia no estaba bien y tenía que volver a pasar por quirófano. No es fácil encontrar las palabras después de todo lo vivido”, escribió.

El jugador aseguró que la operación salió bien y que ahora su enfoque está en recuperarse y volver a entrenar con más ilusión que nunca. “Tengo una cosa en mente: empezar a trabajar desde ya, entrenar con más ganas, más hambre y más fuerza, e intentar volver a ser el Riqui Puig que todos conocéis”, agregó.

Puig también expresó su gratitud a su familia, amigos, al Los Ángeles Galaxy y a sus seguidores por el constante apoyo. “Cada mensaje, cada palabra de ánimo y cada muestra de cariño significa mucho más de lo que podéis imaginar”, concluyó.

El exjugador del Barcelona espera regresar pronto al terreno de juego y continuar disfrutando y haciendo disfrutar a sus aficionados, manteniendo la esperanza de superar este difícil momento en su carrera profesional.

