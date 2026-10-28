¡Aterrador! Balacera desata el pánico durante un partido de fútbol (VIDEO)

Una tarde de fútbol infantil terminó en momentos de angustia en Villa García, Uruguay, luego de que un hombre que se desplazaba en motocicleta disparara contra una propiedad cercana a una cancha de baby fútbol. El episodio ocurrió el domingo, alrededor de las 13:50, cuando se disputaba un partido con la presencia de niños y sus familiares.

De acuerdo con el testimonio de un referente del club, el enfrentamiento armado se produjo a unos 30 metros del campo de juego. Según relató a Telenoche, de Canal 4, el motociclista comenzó a disparar y recibió una respuesta con más tiros.

La situación provocó que los padres corrieran para poner a salvo a sus hijos. El testigo cuestionó la violencia en un lugar donde había aproximadamente 100 personas y sostuvo que quien disparaba continuó haciéndolo sin considerar la presencia de los menores.

Cuestionamientos a la respuesta policial

El referente también expresó su indignación por la actuación de la Policía. Según su relato, un patrullero llegó a las 14:24, pero permaneció menos de un minuto en el lugar. Aseguró que los efectivos no descendieron del vehículo, le indicaron que debía presentar una denuncia y se retiraron.

El caso llegó al Ministerio del Interior a través de una exposición escrita presentada por el diputado del Partido Colorado, Adrián Juri. En el documento, el legislador recogió testimonios que señalan una espera cercana a media hora durante una emergencia en la que había niños presentes.

Juri también mencionó denuncias sobre dificultades para comunicarse con la Policía y cuestionamientos a la atención telefónica. Por ello, solicitó que se esclarezca qué ocurrió con las llamadas, cómo se atendió la emergencia, cuándo se dispuso el envío del patrullero y qué medidas tomaron los efectivos al llegar.

El Ministerio del Interior constató la respuesta policial e investiga lo sucedido.

Otro antecedente en una cancha infantil

El episodio de Villa García se suma a otro hecho ocurrido semanas antes en el barrio Maroñas, donde una balacera obligó a suspender un partido de baby fútbol en el Club Parque Guaraní.

El incidente se registró un miércoles de septiembre, cerca de las 22:00, cuando faltaban aproximadamente tres minutos para concluir uno de los encuentros. Sergio Hernández, directivo del club, relató que se escucharon disparos y corridas. El partido en curso fue suspendido y el siguiente, correspondiente a otra categoría, no llegó a disputarse.