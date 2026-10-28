¡Aterrador! Balacera desata el pánico durante un partido de fútbol (VIDEO)

El tiroteo ocurrió mientras unos 100 niños y adultos participaban de una jornada deportiva. Un referente del club cuestionó la respuesta policial.
28/10/2026 10:12
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Una tarde de fútbol infantil terminó en momentos de angustia en Villa García, Uruguay, luego de que un hombre que se desplazaba en motocicleta disparara contra una propiedad cercana a una cancha de baby fútbol. El episodio ocurrió el domingo, alrededor de las 13:50, cuando se disputaba un partido con la presencia de niños y sus familiares.
De acuerdo con el testimonio de un referente del club, el enfrentamiento armado se produjo a unos 30 metros del campo de juego. Según relató a Telenoche, de Canal 4, el motociclista comenzó a disparar y recibió una respuesta con más tiros.
La situación provocó que los padres corrieran para poner a salvo a sus hijos. El testigo cuestionó la violencia en un lugar donde había aproximadamente 100 personas y sostuvo que quien disparaba continuó haciéndolo sin considerar la presencia de los menores.
Cuestionamientos a la respuesta policial
El referente también expresó su indignación por la actuación de la Policía. Según su relato, un patrullero llegó a las 14:24, pero permaneció menos de un minuto en el lugar. Aseguró que los efectivos no descendieron del vehículo, le indicaron que debía presentar una denuncia y se retiraron.
El caso llegó al Ministerio del Interior a través de una exposición escrita presentada por el diputado del Partido Colorado, Adrián Juri. En el documento, el legislador recogió testimonios que señalan una espera cercana a media hora durante una emergencia en la que había niños presentes.
Juri también mencionó denuncias sobre dificultades para comunicarse con la Policía y cuestionamientos a la atención telefónica. Por ello, solicitó que se esclarezca qué ocurrió con las llamadas, cómo se atendió la emergencia, cuándo se dispuso el envío del patrullero y qué medidas tomaron los efectivos al llegar.
El Ministerio del Interior constató la respuesta policial e investiga lo sucedido.
Otro antecedente en una cancha infantil
El episodio de Villa García se suma a otro hecho ocurrido semanas antes en el barrio Maroñas, donde una balacera obligó a suspender un partido de baby fútbol en el Club Parque Guaraní.
El incidente se registró un miércoles de septiembre, cerca de las 22:00, cuando faltaban aproximadamente tres minutos para concluir uno de los encuentros. Sergio Hernández, directivo del club, relató que se escucharon disparos y corridas. El partido en curso fue suspendido y el siguiente, correspondiente a otra categoría, no llegó a disputarse.
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