El duro análisis de Walter Castedo: «Santa Cruz está mal en el fútbol»

El fútbol cruceño atraviesa un momento complicado en cuanto a resultados y protagonismo deportivo. Así lo manifestó Walter Castedo, expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), durante una entrevista con Red Uno de Bolivia, en la que analizó la situación de los clubes de Santa Cruz y cuestionó el formato de los torneos nacionales.

«Está mal, Santa Cruz está mal en el fútbol. En los resultados. Totalmente mal. Estamos jugando con posibilidades muy escasas de clasificar», afirmó Castedo al referirse al presente de los equipos cruceños.

Durante la entrevista, el exdirigente sostuvo que, al revisar lo ocurrido en los últimos diez años, los clubes de Santa Cruz no han tenido el protagonismo que espera en el fútbol boliviano. En ese repaso, recordó que Sport Boys fue campeón en 2015.

Pero su análisis no se limitó al rendimiento de los equipos. Castedo también puso en discusión el sistema de campeonato que se aplica en el país y consideró que los clubes deberían buscar otras alternativas, en lugar de mantener los formatos de todos contra todos y por series.

«Definitivamente los clubes, los clubes deben procurar otro sistema de juego. Ya ese juego cansino, de torneo, de todo contra todos, que no alcanza para estas regiones, y el otro antipático que es el de serie», expresó.

Para Castedo, la organización de los torneos necesita una revisión más profunda. En ese sentido, señaló que la Federación Boliviana de Fútbol cuenta con personas capacitadas para diseñar un formato que responda mejor a las necesidades de los equipos y garantice condiciones más equitativas.

El exdirigente también remarcó que la igualdad debe ser uno de los principios centrales de la competencia, en línea con los valores que promueve la FIFA.

Sus declaraciones abren nuevamente el debate sobre el rendimiento de los clubes cruceños y la necesidad de analizar si el actual sistema de campeonato contribuye a mejorar la competitividad del fútbol boliviano.