Conrrado Moscoso fue recibido por una multitud en Sucre tras consagrarse bicampeón mundial de ráquetbol en Chile. El deportista boliviano regresó a su tierra natal, donde cientos de personas salieron a las calles para ovacionarlo y celebrar su histórico logro.

El raquetbolista recorrió las principales calles de la capital chuquisaqueña a bordo de una camioneta con una guirnalda en el cuello y acompañado de oficiales de la policía, mientras los presentes vitoreaban su nombre y le expresaban su reconocimiento por dejar en alto el nombre de Bolivia.

Posteriormente, Moscoso llegó a la Gobernación de Chuquisaca, donde fue recibido por el gobernador Luis Ayllón, otras autoridades departamentales y representantes de empresas, quienes le entregaron diferentes reconocimientos.

Moscoso se consagró campeón del Mundial Open de Ráquetbol tras vencer en la final al estadounidense Jake Brendebeck. Con esta victoria, el boliviano conquistó nuevamente el título mundial y reafirmó su posición entre los mejores exponentes de esta disciplina.