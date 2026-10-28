¡Lo celebra Portugal! Cristiano Ronaldo gana el Balón de Oro de todos los tiempos

Cristiano Ronaldo es el ganador del Balón de Oro de todos los tiempos, tras imponerse a Lionel Messi en una votación en la que también participaron, de manera simbólica, otras leyendas del fútbol mundial.

La iniciativa, impulsada por la revista francesa France Football, permitió a los aficionados elegir a su favorito mediante un voto de un euro en la página oficial del premio. Entre los históricos futbolistas incluidos en la elección también figuraron Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

Una votación rodeada de críticas

La iniciativa estuvo marcada por cuestionamientos de diferentes medios internacionales, principalmente por la ausencia de un límite de participaciones y la obligación de pagar por cada voto.

A cambio, los participantes podían acceder a ventajas exclusivas, como la descarga de una fotografía conmemorativa y la posibilidad de entrar en un sorteo de dos entradas para la ceremonia del Balón de Oro de 2027.

El diario suizo Bote.ch criticó el mecanismo con el titular: «El Balón de Oro le saca el dinero del bolsillo a los fans con una votación absurda».

En la misma línea, el portal mexicano SDP Noticias señaló que «se ha denunciado un negocio» y cuestionó que «el esquema comercializa abiertamente una elección histórica y prioriza la capacidad económica de los seguidores por encima del análisis futbolístico verdaderamente objetivo».

La posibilidad de votar en repetidas ocasiones también quedó expuesta en las redes sociales. Un usuario de X identificado como «Kanye Wiz7» aseguró haber apoyado varias veces al delantero portugués: «Cristiano Ronaldo está liderando y acabo de votar 30 veces (30 euros) por el GOAT. Lo que sea por mi GOAT».

El BOAT no es el Super Balón de Oro

La organización también aclaró que el BOAT (Best of All Time) no tiene relación con el Super Balón de Oro, un galardón que France Football entregó una sola vez en diciembre de 1989.

Aquel trofeo oficial fue creado para reconocer al mejor ganador de múltiples Balones de Oro de las tres décadas anteriores. El elegido fue Alfredo Di Stéfano, leyenda del Real Madrid, quien se impuso en la votación a figuras como Johan Cruyff y Michel Platini, entre otros.

A diferencia de aquella distinción histórica, el BOAT corresponde a una iniciativa de votación para los aficionados. Desde la entrega del Super Balón de Oro en 1989, el galardón no ha vuelto a concederse y, hasta el momento, no existe una fecha oficial para una segunda edición.

Portugal lo celebra:

Quien celebró el logro de Cristiano Ronaldo fue la Federación Portuguesa de Fútbol que expresó su alegría en las redes sociales a través de un comunicado.

"Desde 2008 hasta la eternidad. El Balón de Oro de todos los tiempos pertenece a Portugal". "¡Felicidades, Capitán!"