The Strongest vuelve a entrenar tras acordar el pago de un salario

The Strongest reanudó sus entrenamientos este miércoles en el complejo Rafael Mendoza Castellón, en Achumani, luego de que el plantel ingresara en paro el día anterior debido a los salarios adeudados, que oscilan entre tres y cinco meses.

Según el reporte de Red Uno de Bolivia, los jugadores se presentaron a la práctica entre las 09:00 y las 09:30. Posteriormente, el presidente del club, Daniel Terrazas, llegó a las instalaciones y sostuvo una reunión con el plantel, en la que se comprometió a cancelar un mes de salario.

El acuerdo permitió que el equipo retomara el trabajo con normalidad, aunque la deuda salarial continúa pendiente. La reanudación de las prácticas representa un alivio para el club, que busca dejar atrás este contratiempo y concentrarse en sus próximos compromisos deportivos.

El Tigre se prepara para enfrentar este domingo a Gualberto Villarroel San José, en un partido que considera importante para mantener sus aspiraciones de pelear por un título y buscar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.