Cristiano Ronaldo celebró la obtención del Premio BOAT con un mensaje dedicado a sus seguidores de todo el mundo. El futbolista portugués agradeció el respaldo de los aficionados y aseguró que el reconocimiento también les pertenece.

“¡El fútbol pertenece a los fans! Gracias a todos los fans de todo el mundo, el Balón de Oro de todos los tiempos también es vuestro”, escribió el delantero en sus redes sociales, tras conocerse el resultado de la votación popular.

El premio BOAT distingue al mejor ganador de todos los tiempos del Balón de Oro, según la votación mencionada en la publicación. Ronaldo se impuso en la elección gracias al apoyo de los aficionados, que destacaron su histórica trayectoria en el fútbol mundial.

La candidatura del portugués estuvo respaldada por su destacada temporada de 2008, cuando marcó 42 goles con el Manchester United y conquistó la Premier League, la Liga de Campeones, la Community Shield y el Mundial de Clubes de la FIFA.

En la votación, Lionel Messi quedó en el segundo lugar con su extraordinario año 2012, en el que anotó 91 goles. Otras figuras históricas, como Ronaldo Nazário, Johan Cruyff y Michel Platini, no lograron ubicarse entre los diez primeros puestos.

Con su mensaje, Cristiano Ronaldo compartió el reconocimiento con sus seguidores y reafirmó el valor que les atribuye en una carrera marcada por los títulos, los récords y el apoyo de millones de aficionados.