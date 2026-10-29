¡Impresionante! Descubren nuevo método para detectar dopaje en deportistas

Un estudio del Laboratorio Antidopaje de Cataluña, dependiente del Hospital del Mar Research Institute, ha permitido validar la toma de muestras de sangre capilar como herramienta igual de efectiva para detectar potenciales casos de dopaje que la tradicional muestra de sangre venosa.

Publicada en la revista Medicine & Science in Sports & Exercise, la investigación ha analizado ambos tipos de muestras -recogidas por la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje (CELAD) entre marzo y junio de 2025- de más de 200 deportistas de una docena de disciplinas.

Los resultados indican "una alta concordancia con los parámetros más relevantes que se usan en el pasaporte biológico de los deportistas, que permite la detección de dopaje sanguíneo", explica la directora del laboratorio, Rosa Ventura.

Este método puede facilitar el seguimiento del pasaporte hematológico para detectar transfusiones, eritropoyetina recombinante (EPO) o fármacos vinculados a la hipoxia.

Además, mientras la muestra venosa habitual requiere entre 2 y 2,5 mililitros de sangre y personal sanitario especializado, la muestra capilar se toma del brazo, requiere solo entre 300 y 500 microlitros y la puede extraer cualquier persona con una formación mínima.

"Esto facilita de forma sustancial la captación de muestras en escenarios donde ahora es muy complicado hacerlo y multiplicar el número de controles", señala la responsable técnica del laboratorio, Núria Monfort.

De esta manera, añade, "se ampliará la capacidad de detectar el dopaje y nuestra capacidad disuasiva", con el objetivo de avanzar hacia un deporte más limpio.

Entre los atletas que participaron en el estudio, el 90 % aseguró no haber sentido dolor, el 81 % destacó la facilidad del proceso y en el 97 % de los casos se obtuvo la cantidad de sangre necesaria en el primer intento.

Actualmente, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) está valorando la implantación de estos sistemas de extracción en la práctica antidopaje global.