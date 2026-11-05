Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retiro de la selección de Portugal, poniendo fin a una etapa de 23 años con el equipo nacional. El delantero comunicó su decisión mediante un video publicado en sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento por haber representado a su país en distintos escenarios del fútbol mundial.

"Portugal estará siempre en mí. A los portugueses, ha llegado el momento de colgar el número 7 de nuestra selección nacional", manifestó el futbolista en su mensaje de despedida.

El atacante reconoció que no fue una decisión sencilla y explicó que su vínculo con la camiseta portuguesa trasciende los resultados deportivos.

"No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón", expresó.

Cristiano Ronaldo se despide de Portugal tras 23 años

En su video, el delantero recordó los momentos que vivió con la selección y destacó el significado que tuvo representar a millones de portugueses durante su trayectoria.

"Cuando miro atrás y pienso en todo lo que viví en la Selección, no veo solo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas", señaló.

También recordó a los aficionados que acompañaron al equipo dentro y fuera de Portugal. "Veo inmigrantes que, durante noventa minutos, sintieron a Portugal un poco más cerca", agregó.

Ronaldo afirmó que durante 23 años tuvo el privilegio y la responsabilidad de vestir la camiseta nacional y defenderla en diferentes estadios del mundo.

Un legado de 23 años con la selección portuguesa

La despedida de Cristiano Ronaldo marca el cierre de una de las etapas más importantes de su carrera deportiva, en la que se convirtió en una de las principales figuras del fútbol portugués.

El futbolista aseguró que la camiseta número 7 debe pasar ahora a las nuevas generaciones y que llegó el momento de entregar ese símbolo que lo acompañó durante más de dos décadas.

Su anuncio también llega después de la polémica que lo acompañó durante el anterior parón internacional, cuando abandonó la concentración de Portugal en medio de cuestionamientos.

Con este mensaje, CR7 comunicó el final de su ciclo con la selección y agradeció a quienes lo acompañaron durante sus 23 años de trayectoria internacional.